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Россиян предупредили о схеме мошенничества с жильем в курортном городе

«Известия»: количество случаев мошенничества с жильем на Кубани увеличилось на треть

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

На Кубани за год на треть увеличилось количество случаев мошенничества с арендой и продажей жилья — злоумышленники используют схему, предлагая объекты по низким ценам. Об этом россиян предупредили эксперты в сфере недвижимости, сообщают «Известия».

В федеральной компании «Этажи» уточнили, что за большие скидки на жилье у арендаторов просят 80-90 процентов в качестве предоплаты. Мошенники также незаконно продают объекты, которые им не принадлежат, или заключают не имеющие юридической силы договоры аренды. В итоге жильцов могут выселить.

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В Сочи стали чаще обманывать туристов, которые бронируют отели. Мошенники создают сайты-двойники популярных гостиниц для размещения в курортном городе. В МВД региона заявили, что в 2022 году были задержаны двое мужчин, которые занимались дистанционным хищением денежных средств. Они оказались причастны к более чем 30 преступлениям в Анапе и к более чем 20 в Сочи.

В августе в подмосковном Реутове на застройщика жилого комплекса завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере — по словам следователей, компания изначально не планировала достраивать дом. Количество обманутых дольщиков, суммарно вложивших свыше 2,7 миллиарда рублей в покупку квартир в нем, превысило 650.

Нина Ташевская
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