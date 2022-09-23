Совбез призвал изучить опыт урегулирования Карибского кризиса

Замсекретаря Совбеза: опыт урегулирования Карибского кризиса необходимо изучать сейчас

Опыт урегулирования Карибского кризиса необходимо изучать сейчас, когда Запад официально объявил Москве холодную войну, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления на конференции к 60-летию Карибского кризиса Венедиктов подчеркнул, что события 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут объединиться для совместной конструктивной работы «на благо всего человечества», отложив в сторону идеологические противоречия.

В связи с этим опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также ряда других опасных эпизодов советско-американского противостояния следует активно изучать сейчас, заключил замсекретаря.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе заседания членов Совбеза ООН заявил, что страны должны придерживаться принципов дипломатического диалога и взаимно отказаться от политики силы, чтобы предотвратить новую холодную войну и иные межгосударственные конфликты.

В августе экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк нашел сходство между украинским и Карибским кризисами. При этом, по словам Блэка, сейчас Вашингтон не намерен предлагать разумного решения конфликта, а Москва просто вынуждена предпринимать шаги по защите своих интересов, чтобы ее существование не оказалось под угрозой.