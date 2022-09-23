Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Часть выбросившихся на сушу черных дельфинов удалось спасти

В Австралии спасли 32 выбросившихся на сушу черных дельфина

Фото: Department of Natural Resources

Часть черных дельфинов-гринд, выбросившихся на западное побережье штата Тасмания, Австралия, выжили и вернулись в океан. Об этом сообщает New York Post.

В среду, 21 сентября, стало известно о более чем 200 гриндах, выбросившихся на сушу. На место происшествия прибыли сотрудники Службы парков и дикой природы Тасмании и выяснили, что среди животных есть живые особи.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

«Из 35 китов, оставшихся в живых, нам удалось спасти и выпустить в океан 32, это потрясающий результат», — сказал руководитель Службы Брендон Кларк. Он добавил, что еще три живых дельфина находятся в труднодоступном месте, и их тоже попытаются спасти.

Ранее сообщалось, что у северо-западного побережья штата Тасмания, Австралия, обнаружили по меньшей мере 14 погибших кашалотов, выбросившихся на берег при загадочных обстоятельствах. Представители Службы охраны парков и дикой природы порекомендовали жителям района держаться подальше от места выброса кашалотов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Подлежащие призыву при частичной мобилизации категории официально разъяснили
Чимаев намекнул на смену весовой категории
«Аэрофлот» вернет рейсы на любимые азиатские курорты россиян
Минобороны ответило на вопрос о мобилизации студентов очных и вечерних отделений
Часть выбросившихся на сушу черных дельфинов удалось спасти
В Италии потребовали разъяснений у главы Еврокомиссии
Невеста певца Соколовского рассказала о поиске жилья в Москве
Пригожин рассказал о сыне на передовой в составе ЧВК «Вагнер»
В российском регионе запретили выезд из страны находящимся в запасе
В Херсоне рассказали о прибытии наблюдателей из Франции и США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.