Часть выбросившихся на сушу черных дельфинов удалось спасти

В Австралии спасли 32 выбросившихся на сушу черных дельфина

Часть черных дельфинов-гринд, выбросившихся на западное побережье штата Тасмания, Австралия, выжили и вернулись в океан. Об этом сообщает New York Post.

В среду, 21 сентября, стало известно о более чем 200 гриндах, выбросившихся на сушу. На место происшествия прибыли сотрудники Службы парков и дикой природы Тасмании и выяснили, что среди животных есть живые особи.

«Из 35 китов, оставшихся в живых, нам удалось спасти и выпустить в океан 32, это потрясающий результат», — сказал руководитель Службы Брендон Кларк. Он добавил, что еще три живых дельфина находятся в труднодоступном месте, и их тоже попытаются спасти.

Ранее сообщалось, что у северо-западного побережья штата Тасмания, Австралия, обнаружили по меньшей мере 14 погибших кашалотов, выбросившихся на берег при загадочных обстоятельствах. Представители Службы охраны парков и дикой природы порекомендовали жителям района держаться подальше от места выброса кашалотов.