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Озвучена причина старения из-за воды

В университете имени Канта проанализировали вызывающую старение воду

Фото: Jana Sabeth / Unsplash

Российские специалисты из Балтийского федерального университета имени Канта и Чувашского государственного университета имени Ульянова озвучили причину, по которой некоторые добавки в питьевой воде могут запускать процесс старения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

В ходе исследования ученые проанализировали состав воды, обогащенной солями кремния, а также изучили ее влияние на организм животных. Оказалось, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов, после чего воздействует на все системы организма, вызывая воспаление и старение. Эксперименты проводились на различных животных, и каждый раз авторы получали одни и те же результаты, что может говорить о том, что выводы применимы и к людям, по крайней мере в области иммунной системы и кишечника.

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Специалисты также подчеркнули, что остановить процесс, активизировавшийся на клеточном уровне, уже невозможно. Кроме того, они надеются, что медики обратят на полученные данные внимание, и смогут объяснить, что «применение добавок, содержащих биоусваиваемый кремний — небезопасно для здоровья».

В сентябре 2022 года ученые из Японии выявили, что для сокращения риска смерти на 8-9 процентов необходимо съедать в день не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов.

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Елена Апазиди
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