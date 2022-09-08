Озвучено необходимое количество свежих фруктов и овощей для продления жизни

300 граммов овощей в день продлили жизнь 8-9 процентов японцев

Японские ученые озвучили необходимое количество свежих фруктов и овощей в питании для продления жизни. Данные работы опубликованы на сайте Национального онкологического центра Японии.

В ходе работы исследователи изучили данные 95 тысяч пациентов, наблюдения за которыми проводились с 1990-х годов, когда им в среднем было 40-60 лет. Участников просили регулярно рассказывать о поддерживаемой диете, а в частности — какое количество фруктов и овощей они съедали за день. К 2022 году 24 тысячи испытуемых умерло. Результаты показали, что у людей, потребляющих не менее 300 граммов овощей и 140 граммов фруктов день риск смерти оказался на восемь-девять процентов ниже, чем в группе с низким потреблением. Кроме того, у этих участников снизились шансы обнаружить болезни сердечно-сосудистой системы на 13 процентов.

В августе 2022 года сотрудники Института биологии старения имени Макса Планка в Германии заявили, что даже краткосрочный прием рапамицина способен эффективно продлить жизнь без побочных эффектов.