Раскрыт возможный способ продлить жизнь

Nature Aging: кратковременное лечение рапамицином продлило жизнь мышей

Ученые Института биологии старения имени Макса Планка в Германии раскрыли, что даже кратковременное употребление рапамицина может быть эффективным способом продления жизни без побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Рапамицин является ингибитором роста клеток и иммунодепрессантом, который используется для лечения рака и применяется после трансплантации органов. Показано, что он также способен продлевать жизнь, однако клинические дозы могут вызывать нежелательные побочные эффекты. В новой работе ученые выяснили, в каких минимальных дозах рапамицин может оказывать те же эффекты, что и при пожизненном лечении.

Ученые проверили различные временные интервалы кратковременного введения лекарств на плодовых мушках и обнаружили, что короткое двухнедельное лечение рапамицином молодых взрослых мух защищает их от возрастной патологии кишечника и продлевает жизнь. Кроме того, трехмесячное лечение молодых взрослых мышей, начиная с трехмесячного возраста, оказывало аналогичные положительные эффекты на здоровье кишечника, когда они были среднего возраста. Лечение рапамицином в позднем возрасте не оказало никакого эффекта.

Исследователи подчеркивают, что важно выяснить, возможно ли достичь геропротекторных эффектов рапамицина у мышей и людей при начале лечения в более позднем возрасте, поскольку в идеале период лечения следует свести к минимуму.