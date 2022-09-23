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В ЦИК ЛНР озвучили явку по результатам первого дня референдума

ЦИК ЛНР сообщил, что в первый день референдума явка составила 21,97%

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что явка на референдуме о присоединении к России составила 21,97 процента. Об этом заявила представитель ЦИК республики Елена Кравченко, передает РИА Новости.

Отмечается, что всего в ЛНР на данный момент проголосовали 298 900 человек.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

Ранее в МИД России заявили, что референдумы в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву.

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Алевтина Запольская
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