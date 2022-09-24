Бывший игрок «Спартака» назвал победу сборной России над Киргизией незаслуженной

Бывший игрок «Спартака» Баженов заявил, что Россия не заслужила победу в матче с Киргизией

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Никита Баженов назвал незаслуженной победу сборной России в товарищеском матче с Киргизией. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Баженов считает, что результат матча не отражает ход игры. «Тенденции нет, не хочется сразу набрасываться на ребят, но не заслужили победу. Киргизы очень классно играли, максимально. А мы приехали, как профессора, и нас могли наказать», — заявил экс-футболист.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин прокомментировал исход матча. «Кто‑то был лучше, кто‑то хуже. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно», — сказал специалист.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.

