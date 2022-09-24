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Спорт

Карпин прокомментировал победу России над Киргизией

Валерий Карпин заявил, что остался доволен просмотром новичков в матче с Киргизией

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кто‑то был лучше, кто‑то хуже. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно», — сказал тренер. Он добавил, что отметил для себя нескольких игроков, но не стал называть их фамилии.

Карпин оценил также игру соперников. «Киргизия понравилась. Быстрые футболисты, быстро играли вперед. У меня критического настроения нет, многие вещи не получались», — заявил специалист.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. В ноябре россияне на выезде сыграют с Ираном.

Ксения Курашкина
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