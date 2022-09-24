Вячеслав Фетисов заявил, что не осуждает россиян, сменивших спортивное гражданство

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал смену гражданства российскими спортсменами. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

«Это личный выбор каждого. Не спортсмены виноваты в том, что сегодня происходит. Так что осуждать никого не буду», — заявил бывший хоккеист. Он добавил, что с пониманием относился и к атлетам, выступавшим под нейтральным флагом на Олимпийских играх.

12 сентября заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решивших сменить спортивное гражданство российских фигуристов. «У них будет год простоя. Каждый решает для себя. И нам не нужно расстраиваться, нужно делать выводы», — объяснила специалист.

В конце февраля многие спортивные организации отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.