Не служившего 51-летнего снабженца мобилизовали в российском регионе

Не служившего 51-летнего снабженца мобилизовали в Волгоградской области

Не служившего 51-летнего снабженца Владимира Черячукина мобилизовали в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, россиянин является выпускником военной кафедры. Мужчина глух на одно ухо, не видит без очков, у него множественные грыжи позвоночных дисков.

Повестку Черячукину принесли вечером 22 сентября. Утром следующего дня он уже был в военкомате города Серафимович. Медкомиссии, по словам россиянина, не было: в военкомате спросили про заболевания. Мужчина объяснил, что часто спина «дает сбои и приходится лежать». Однако сотрудник военкомата ответил, что «ничего смертельного нет, можно ехать на обучение».

Супруга Черячукина звонила на «горячую линию» Минобороны, однако там ей только посочувствовали. В настоящее время, по словам мужчины, он находится в воинской части.

Ранее сообщалось, что служивший 52-летний москвич пришел в военкомат Измайловского района Москвы и был мобилизован. Об этом рассказала его супруга.