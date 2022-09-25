Нидерландского велогонщика арестовали во время чемпионата мира

Нидерландского велогонщика ван дер Пула арестовали накануне гонки на чемпионате мира

Нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула арестовали во время чемпионата мира в Австралии. Об этом сообщает бельгийский портал Sporza.

Накануне гонки, вечером 24 сентября, спортсмен устроил словесную перепалку с девочками, которые несколько раз стучали в его дверь в отеле. По информации полиции, он толкнул подростков, в результате чего одна из них получила легкую травму локтя.

После этого ван дер Пул был задержан и доставлен в полицейский участок. Отмечается, что у гонщика, который находился там до четырех часов утра, забрали паспорт. Также его обязали явиться в суд во вторник, 27 сентября.

Несмотря на инцидент, 27-летний ван дер Пул решил принять участие в воскресной гонке. Однако спустя 30 километров спортсмен сошел с дистанции (267 километров). Победителем гонки стал бельгиец Ремко Эвенепул.

Ван дер Пул — четырехкратный чемпион мира по велокроссу. Также на его счету три победы на первенстве Европы.