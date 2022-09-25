Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
1:2
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:2
Перерыв
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:0
Перерыв
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Казахстан
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 6-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 6-й тур
Австрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 6-й тур
Спорт

Нидерландского велогонщика арестовали во время чемпионата мира

Нидерландского велогонщика ван дер Пула арестовали накануне гонки на чемпионате мира

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула арестовали во время чемпионата мира в Австралии. Об этом сообщает бельгийский портал Sporza.

Накануне гонки, вечером 24 сентября, спортсмен устроил словесную перепалку с девочками, которые несколько раз стучали в его дверь в отеле. По информации полиции, он толкнул подростков, в результате чего одна из них получила легкую травму локтя.

После этого ван дер Пул был задержан и доставлен в полицейский участок. Отмечается, что у гонщика, который находился там до четырех часов утра, забрали паспорт. Также его обязали явиться в суд во вторник, 27 сентября.

Несмотря на инцидент, 27-летний ван дер Пул решил принять участие в воскресной гонке. Однако спустя 30 километров спортсмен сошел с дистанции (267 километров). Победителем гонки стал бельгиец Ремко Эвенепул.

Ван дер Пул — четырехкратный чемпион мира по велокроссу. Также на его счету три победы на первенстве Европы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы
В Финляндии оценили возможности для достижения мира на Украине
Погранслужба Казахстана задержала троих россиян
Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве
В Мелитополе сообщили о взрыве автомобиля
Россиянка побывала в Казахстане и назвала удивляющие черты казахов
В Карелии нашли тела трех пропавших во время прогулки на катере туристов
Большая белая акула растерзала купавшуюся 39-летнюю женщину
Емельяненко ответил на вопрос об употреблении алкоголя после поражения от Дацика
Россиянам рассказали про максимальное время пребывания мобилизованных в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.