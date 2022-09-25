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В Карелии нашли тела трех пропавших во время прогулки на катере туристов

В Карелии спасатели нашли тела трех пропавших на Онежском озере туристов из Петербурга

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Карелии нашли тела трех пропавших во время прогулки на катере туристов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Карелии.

Отмечается, что тела были обнаружены спасателями в воскресенье, 25 сентября, на следующий день после происшествия на Онежском озере, когда пассажиры оказались за бортом из-за высоких волн. Среди погибших в том числе пятилетний ребенок.

«Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что на борту данного судна находились семь человек. Предположительно, они взяли судно в аренду. Однако вследствие погодных условий трое пассажиров были выброшены в воду. Четверым туристам удалось добраться до берега, однако одному из них не успели оказать помощь, и он скончался.

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Алина Гостева
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