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Турист из Петербурга погиб в Карелии во время прогулки на катере

Турист из Петербурга погиб на Онежском озере, трое человек пропали без вести

Фото: Shutterstock

Катер с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся на Онежском озере во время прогулки, один из них погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на МЧС Карелии.

Отмечается, что на борту находилось семь человек. Предположительно, они взяли судно в аренду. Однако вследствие погодных условий трое пассажиров были выброшены в воду. Четверым туристам удалось добраться до берега, однако одному из них не успели оказать помощь, и он скончался.

Известно, что на данный момент уцелевшие петербуржцы находятся в деревне Малое Гангозеро. При этом спасатели продолжают поиски пропавших без вести, среди которых, согласно публикации, маленький ребенок.

Ранее в сентябре сообщалось, что на реке Норильской в Красноярском крае опрокинулась лодка «Амур» с пятью людьми на борту. В результате происшествия погибли мать с сыном. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации водного транспорта, которое повлекло смерть двух человек.

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Алина Гостева
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