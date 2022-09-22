Мать с сыном утонули после крушения лодки в российском регионе

В Красноярском крае из-за опрокидывания лодки на реке Норильской утонули два человека

На реке Норильской в Красноярском крае опрокинулась лодка «Амур» с пятью людьми на борту. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России на своем сайте.

По информации ведомства, крушение произошло вечером 21 сентября. Все пассажиры находились на борту судна без спасательных жилетов. В какой-то момент лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Троим мужчинам удалось спастись. Позже спасатели обнаружили тело 51-летней женщины. Продолжаются поиски 25-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации водного транспорта, которое повлекло смерть двух человек.

По информации Telegram-канала Kras Mash, все пассажиры лодки были родственниками, а утонувшие россияне приходились друг другу матерью и сыном.

Ранее во Владивостоке погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиабезопасности Иван Печорин. 10 сентября топ-менеджер выпал из катера на полном ходу в районе мыса Игнатьева. Спустя два дня его тело обнаружили спасатели.

