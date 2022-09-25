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Назван способ узнать информацию о брони работников в связи с мобилизацией

«Объясняем.рф»: данные по брони работников можно получить в военно-учетном столе

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Узнать информацию о брони работников в связи с частичной мобилизацией в России можно в военно-учетном столе или отделе кадров. Способ получить необходимые данные назвал портал Объясняем.рф в Telegram.

Портал напомнил, что подлежащие бронированию граждане освобождаются от мобилизации и последующих призывов в военное время, им предоставляется отсрочка.

«Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком», — говорится в сообщении. При этом подчеркивается, если сотрудник уволился или будет переведен с забронированной должности, то право на отсрочку от мобилизации он потеряет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с просьбой обеспечить мобилизацию без ошибок. Она указала, что в СМИ стали вскрываться факты случаев мобилизации россиян, не подлежащих призыву.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

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Варвара Кошечкина
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