В больницы Чечни массово поступили сообщения о минировании

Минздрав Чечни: более 50 медучреждений региона получили ложные письма о минировании

Минздрав Чечни сообщил, что более 50 медицинских учреждений региона получили анонимные ложные сообщения о минировании. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в некоторых СМИ и телеграм-каналах появились публикации о том, что заминировали больницу

в Аргуне, а медицинский персонал и пациентов эвакуировали. Письма с угрозами о минировании получили свыше 50 медицинских организаций Чеченской Республики, подведомственных Министерству здравоохранения ЧР», — рассказали в министерстве. Отмечается, что все медучреждения оперативно отреагировали на поступившие предупреждения о террористической атаке.

На объекты, получившие письма, прибыли кинологи, написал Минздрав республики. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ во время проверки. «Информация оказалась ложной. Все пациенты, которые находились в больницах, непрерывно получали всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в публикации.

В сентябре в Керчи происходили массовые эвакуации школьников и пациентов больниц. Причиной послужили сообщения о минировании зданий.