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В Финляндии оценили возможности для достижения мира на Украине

Президент Финляндии заявил, что возможностей для мира на Украине мало

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Возможности для достижения мира на Украине на данный момент очень ограничены, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телеканалу CNN.

«Должен признать, что в данный момент я не вижу много возможностей для достижения мира», — сказал глава государства.

Президент Финляндии также добавил, что в случае необходимости он готов выступать в роли посредника, однако пока его об этом никто не просил. При этом он не видит никаких возможностей сделать «что-то позитивное».

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что власти начали работу над продвижением плана своего видения по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, на данный момент Мехико ожидает ответа от других стран по этому вопросу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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