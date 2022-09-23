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Мексика рассказала о работе над планом мирного урегулирования на Украине

Глава МИД Мексики заявил о начале продвижения плана мирного урегулирования на Украине

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Мексики начали работу над продвижением плана своего видения по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал корреспонденту «Ленты.ру» глава МИД Мексики Марсело Эбрард на полях Генассамблеи ООН.

Дипломат уточнил, что на данный момент Мехико ожидает ответа от других стран по этому вопросу. «Мы начали вести работу над этим», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай отказывается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но также не собирается способствовать его эскалации. Он также поддержал усилия Евросоюза и крупных европейских стран по налаживанию диалога между Киевом и Москвой.

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Валентина Шварцман
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