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В Запорожской области узнали о планах Киева форсировать Днепр

Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Киевские власти разрабатывают несколько сценариев наступления на Запорожскую область. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, один из вариантов «самоубийственного наступления» предусматривает форсирование Днепра. При этом, добавил он, на такой сценарий указывает ряд признаков, включая обстрел села Ивановка по береговой линии.

Накануне Рогов сообщал, что предложенная Пентагоном стратегия предполагает форсирование Днепра с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Эти действия завершатся для Киева тысячами смертей, предупредил он.

Ранее сообщалось, что в неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр в Запорожской области участвовали наемники. Украинские войска планировали форсировать реку в районе Каменки-Днепровской в ночь на 9 сентября, но атака была отражена.

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Марина Совина
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