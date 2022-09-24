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В Запорожской области рассказали о «самоубийственном» плане США для ВСУ

Рогов обвинил США в разработке для ВСУ самоубийственного плана атаки через Днепр

Фото: Unsplash

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал стратегию ведения действий в Запорожской области. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Украина.ру».

По мнению Рогова, план атак США для ВСУ станет «самоубийственным». Предложенная американцами стратегия предполагает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Эти действия завершатся для Киева тысячами смертей.

«Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», — подчеркнул он.

Ранее Рогов назвал цель ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции. По его мнению, украинские войска атакуют ЗАЭС, чтобы не позволить ее перезапустить.

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Марина Совина
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