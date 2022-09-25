Евгений Пригожин появился на публике со звездами героя трех государств

Евгений Пригожин пришел на похороны бойца ЧВК со звездами героя России, ДНР и ЛНР

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин появился на похоронах героя России, бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Алексея Нагина. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгоград».

На груди Пригожина размещены высшие награды трех государств: медали Золотой звезды героя России, героя ДНР и героя ЛНР.

14 сентября в Telegram-каналах начал распространяться ролик, на котором мужчина, «чудовищно похожий» на Пригожина, предлагает заключенным вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и принять участие в спецоперации на Украине в обмен на помилование через полгода работы.