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В Госдуме заявили о начале «великого исхода» русских земель с Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также освобожденных территориях являются процессом «великого исхода» русских земель с Украины. Таким мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что русским не место на Украине, из-за чего те решили уйти, но вместе с территориями. «Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно», — заявил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украину охватил процесс распада страны. «Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей» — подчеркнул он.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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