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В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал член избиркома

В Горловке в результате обстрела ВСУ пострадал член избирательной комиссии
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член выездной избирательной комиссии был ранен в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраины Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об том сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК М. И. В., 1974 года рождения», — написал градоначальник.

По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает, мужчина поправится.

Ранее сообщалось, что министерство Госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, готовившую теракты во время проведения референдумов.

23 сентября в ДНР и Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Никита Абрамов
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