Япония заявила протест из-за ракетного пуска Северной Кореи

Правительство Японии заявило протест в связи с последним ракетным пуском Северной Кореи

Правительство Японии заявило протест в связи с последним ракетным пуском Северной Кореи. Об этом сообщил глава Минобороны страны Ясукадзу Хамада, передает РИА Новости.

Отмечается, что дальность полета, предположительно, баллистической ракеты составила около 400 километров, максимальная высота — 50 километров. По словам Хамады, на фоне ситуации на Украине пуск КНДР является «абсолютно непростительным» и нарушает положения резолюций Совета Безопасности ООН. «Мы выступаем с решительным осуждением данных действий и направили наш протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине», — сказал он.

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, ранее сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.