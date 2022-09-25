Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония заявила протест из-за ракетного пуска Северной Кореи

Правительство Японии заявило протест в связи с последним ракетным пуском Северной Кореи
СюжетМинобороны:

Фото: AFLO / Global Look Press

Правительство Японии заявило протест в связи с последним ракетным пуском Северной Кореи. Об этом сообщил глава Минобороны страны Ясукадзу Хамада, передает РИА Новости.

Отмечается, что дальность полета, предположительно, баллистической ракеты составила около 400 километров, максимальная высота — 50 километров. По словам Хамады, на фоне ситуации на Украине пуск КНДР является «абсолютно непростительным» и нарушает положения резолюций Совета Безопасности ООН. «Мы выступаем с решительным осуждением данных действий и направили наш протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине», — сказал он.

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, ранее сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы о присоединении к России
Опубликовано фото места захоронения королевы Елизаветы II
Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена
Стали известны адреса «плоских» домов в столице
Минобрнауки прояснило вопрос о частичной мобилизации для аспирантов
В Запорожье призвали Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
Япония заявила протест из-за ракетного пуска Северной Кореи
В ДНР сообщили о ранении россиянина американской ракетой HARM
Евгений Пригожин появился на публике со звездами героя трех государств
Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.