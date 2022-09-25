Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Комитет начальников штабов Республики Корея, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.