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Экономика

Правительство России поддержало ускоренное повышение МРОТ в 2023 году

Правительство России одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство России одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.

22 сентября Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей и прожиточный минимум — до 14 375 рублей на 2023 год. В этом году минимальный размер оплаты труда повышался два раза — 1 января и 1 июня. На данный момент сумма составляет 15 279 рублей.

В августе в Госдуме предлагали повысить минимальный размер оплаты труда в два раза — до 30 тысяч рублей.

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Юлия Мискевич
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