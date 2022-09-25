Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Пентагоне отказались комментировать сообщения о передаче Украине NASAMS

РИА Новости: Пентагон отказался комментировать сообщения о передаче Украине ПВО NASAMS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-служба Пентагона отказалась комментировать сообщения о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, представитель американского министерства обороны заявил, что ведомство в курсе подобных сообщений, но пока не может ни подтвердить их, ни опровергнуть.

«Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу», — ответил сотрудник пресс-службы на соответствующий запрос РИА Новости.

О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. При этом из интервью не ясно, идет речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.

В свою очередь, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявлял, что Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS. По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стали известны задачи для мобилизованных россиян
В Белоруссии призвали обновить Концепцию безопасности Союзного государства
Правящая партия Австрии показала исторически низкий результат на выборах
Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении
Раскрыто состояние пострадавших от обстрела ВСУ членов избиркома в Горловке
Евросоюз предупредили об «экзистенциальной угрозе» из-за действий США на Украине
«Барселона» оценила шансы на возвращение Месси
Юрист предупредила о «подводных камнях» покупки товаров в рассрочку
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о передаче Украине NASAMS
Ситуация на Украине видоизменила рынок топлива по всему миру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.