В Пентагоне отказались комментировать сообщения о передаче Украине NASAMS

РИА Новости: Пентагон отказался комментировать сообщения о передаче Украине ПВО NASAMS

Пресс-служба Пентагона отказалась комментировать сообщения о передаче Украине современных западных систем ПВО NASAMS. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, представитель американского министерства обороны заявил, что ведомство в курсе подобных сообщений, но пока не может ни подтвердить их, ни опровергнуть.

«Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу», — ответил сотрудник пресс-службы на соответствующий запрос РИА Новости.

О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. При этом из интервью не ясно, идет речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.

В свою очередь, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявлял, что Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS. По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».

