В Херсонской области сообщили об обезвреженной группе украинских наводчиков

РИА Новости: в Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков

В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.

По его словам, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали данные о передвижении российских военных и передавали информацию СБУ. Также они оборудовали схроны с оружием и занимались перевозкой вооруженных диверсантов через Днепр.

Задержанный заместитель директора заповедника Виктор Таранов признался в содеянном. Он пояснил, что передавал сведения своему зятю, кадровому офицеру СБУ.

Ранее российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне. Отмечается, что диверсанты относились к территориальной обороне Украины, всего выявили 16 членов группы. Были установлены их паспортные данные, места проживания, а также изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.

16 сентября стало известно, что диверсанты Украины пытаются пройти через линию фронта в Запорожской области. При этом, как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, все попытки пресекаются и «заканчиваются очень плохо».