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Пелоси освистали во время выступления на музыкальном фестивале

Спикера палаты представителей США Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали во время выступления на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post.

Когда Пелоси начала свою речь об изменениях климата и сокращении выбросов углерода, зрители начали шуметь и требовать от политика быстрее закончить речь и начать концерт.

Спикер попыталась продолжить и заявила, что Соединенные Штаты недавно приняли закон об улучшении качества воды и воздуха, однако аудиторию это не устроило. Тогда Пелоси сказала, что на мероприятии находятся ее внуки, закончила речь и ушла со сцены.

Ранее Пелоси назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха. Позднее председатель Милли Меджлиса, парламента Азербайджана, Сахиба Гафарова раскритиковала заявление спикера палаты представителей и посчитала его предвзятым.

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Никита Абрамов
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