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Побывавшая в Париже россиянка удивилась «бомжам на каждом углу»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» удивилась, что бомжи спят в туристических местах Парижа

Фото: Jan Woita s/ dpa-Zentralbild /ZB / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Париже и раскрыла образ жителей французской столицы. Об этом она написала в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что распространенное мнение о том, что французы не говорят по-английски, оказалось неправдой — по словам девушки, все, с кем ей пришлось общаться, свободно владеют английским языком. В целом, у автора блога сложился приятный образ Парижа и его жителей, однако «темной» стороной города она назвала бомжей.

«Я в основном передвигалась по центру Парижа, и тут они, конечно, на каждом углу. Спят себе спокойно, раскладываются прямо в самых туристических местах. Не только ночью, но и днем — и никто их не гоняет! Не знаю, права человека это, толерантность или что — но это удивило, честно», — удивилась туристка.

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Также россиянка подчеркнула, что парижане доброжелательны, открыты и стильно одеваются, «без выпендрежа». Тем не менее, еще одним удивлением для нее стала любовь местных женщин к «сапогам в жару» — при этом блогерша все же признала, что образ является «довольно симпатичным».

Ранее в июле друга российская тревел-блогерша, также побывавшая в Париже, выяснила, почему на улицах города такое большое количество бомжей. Путешественница выяснила, что такие парижане могут бесплатно питаться в специальных столовых, а также получать социальные пособия на содержание бездомных собак.

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Дарья Рыбак
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