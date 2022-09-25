В ДНР пресекли попытку ВСУ прорваться на Марьинском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил, что на Марьинском направлении пресекли попытку ВСУ прорваться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), однако союзные силы пресекли попытку. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз», — заявил Пушилин.

Он также прокомментировал обстановку на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана. Он назвал это направление одним из самых сложных на данный момент. «Там действительно тяжело, но союзные силы с учетом постоянно подходящего подкрепления ситуацию удерживают», — пояснил глава республики.

Пушилин также сообщил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении. «На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — указал глава ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ отступают с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями. «Данный факт связан с утратой боеспособности», — объяснил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.