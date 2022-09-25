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В районе Запорожья ликвидированы до ста боевиков

Минобороны: в районе Запорожья ликвидированы до ста боевиков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В районе города Запорожья ракетным ударом по пункту временной дислокации наемников ликвидировали до ста боевиков и 15 единиц военной техники. Об этом журналистам в воскресенье, 25 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие сбили в воздухе три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе. Также за сутки были уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

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Алиса Дмитриева
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