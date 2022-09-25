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Раскрыто состояние пострадавших от обстрела ВСУ членов избиркома в Горловке

Штаб теробороны ДНР: двоих членов избиркома в Горловке контузило после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Двоих членов выездной избирательной комиссии в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) контузило в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») нанесли удар по Горловке, контузило двух членов избирательной комиссии. Мужчина и женщина в результате обстрела получили акубаротравмы, находятся под наблюдением медиков», — уточнили в штабе.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате обстрела Горловки украинскими силами. «Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК М. И. В., 1974 года рождения», — написал мэр города. По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

23 сентября в ДНР и Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Марина Совина
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