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Спорт

Сербия объяснила отказ капитана команды надеть повязку в поддержку Украины на ЧМ

В Футбольной ассоциации Сербии заявили, что вопрос радужной ленточки не нужен обществу

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович объяснил отказ капитана сборной страны Душана Тадича надеть радужную повязку в качестве поддержки ЛГБТ и Украины на чемпионате мира-2022. Его слова приводит HotSport.rs.

«За общечеловеческие ценности и послания типа: "Мир" мы всегда за… но вопрос радужной ленточки очень чувствительный и ненужный для нашего общества. Мы ориентированы исключительно на футбол», — заявил Шурбатович. Он подчеркнул, что сербы уважают права людей на свободное выражение взглядов, однако не считают, что это не место для обсуждения на футбольном поле.

24 сентября стало известно, что Тадич отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ и Украины. Футболист не поддержал решение капитанов других команд отметиться цветами украинского флага и символикой ЛГБТ-сообщества во время матчей в Катаре.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сербия сыграет в группе G со сборными Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

Анастасия Борисова
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