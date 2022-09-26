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Спорт

Появились подробности ареста нидерландского велогонщика во время чемпионата мира

Велогонщик ван дер Пул признал себя виновным в избиении девочек во время чемпионата мира
Матье ван дер Пул

Матье ван дер Пул. Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул признал себя виновным в избиении девочек во время чемпионата мира в Австралии. Подробности появились на сайте Guardian.

По информации источника, судья оштрафовал 27-летнего спортсмена на 1500 австралийских долларов. Поскольку судебное разбирательство закончилось, нидерландец смог получить свой паспорт и вылететь из Австралии. Отмечается, что защита велогонщика будет обжаловать решение.

Ван дер Пула арестовали 25 сентября. Накануне спортсмен устроил словесную перепалку с девочками, которые несколько раз стучали в его дверь в отеле. По информации полиции, он толкнул подростков, в результате чего одна из них получила легкую травму локтя.

Ван дер Пул — четырехкратный чемпион мира по велокроссу. Также на его счету три победы на первенстве Европы.

Анастасия Борисова
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