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69-я параллель

В РАН сообщили о сдвиге границы льда в Карском море на 850 километров

Академик РАН Флинт рассказал о сдвиге границы льда в Карском море на 850 километров

Фото: Алексей Дружинин / ZumaPress / Globallookpress.com

Температура воды в верхних слоях моря теплеет из-за того, что в летний сезон южная граница льда существенно сдвигается на север. Об этом рассказал ТАСС руководитель научного направления «Экология океанов» Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, академик Михаил Флинт.

По словам ученого, южная граница льда в Карском море продвинулась на 850 километров севернее, чем располагалась в 1980-х годах. Эти изменения существенно повлияли на взаимодействие океана, льда и атмосферы, а также поспособствовали усиленному прогреву верхних слоев моря.

«Это больше, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Летом открывается огромное новое морское пространство», — объяснил Флинт, подчеркнув, что огромные площади льда стали однолетними.

Академик добавил, что сейчас оценить влияние такого феномена на биологическую продукцию сложно — для этого ученым понадобятся результаты продолжительных наблюдений.

Из-за климатических изменений ледяные покровы Земли с каждым годом тают все стремительнее, большая часть из них сосредоточена в Арктике. Ледники защищают планету от солнечной радиации, служат домом для большого числа уникальных животных и сдерживают повышение среднемирового уровня моря, таким образом, арктическая экосистема влияет на состояние всей Земли.

Во многом влияние на таяние ледников оказывает разрастание производств. В марте 2022 года международная группа ученых выяснила, что современные темпы повышения уровня моря могут быть связаны с началом промышленных революций. В июне 2022 года межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала 150 компаний измениться ради спасения планеты от глобального потепления, а генсек ООН Антониу Гутерриш призвал человечество увеличить расходы на спасение Мирового океана от изменения климата.

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Варвара Родикова
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