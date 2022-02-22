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Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией

Ученые Ратгерского университета обнаружили начало повышения уровня моря в 1863 году

Фото: Bastian Pudill / Unsplash

Международная группа ученых, включающая исследователей из Ратгерского университета (США), обнаружила, что современные темпы повышения уровня моря, связанные с изменением климата, проявились вскоре после начала промышленных революций. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Специалисты проанализировали исторические данные об уровне моря по всему миру в последние два тысячелетия и выяснили, что его повышение началось еще в 1863 году, что указывает на раннее таяние ледников. В Среднеатлантическом регионе США признаки потепления проявились к концу XIX века, а в Канаде и Европе — к середине XX века.

Скорость глобального повышения уровня моря с 1940 по 2000 годы была больше, чем во все предыдущие 60-летние интервалы за последние две тысячи лет. По словам авторов исследования, этот факт демонстрирует значительное влияние потепления на природные экосистемы планеты еще с середины прошлого века.

Ранее климатологи предупреждали, что к концу столетия почти каждый год будут наблюдаться экстремальные уровни моря вдоль густонаселенных побережий. Эти изменения произойдут даже при повышении глобальной температуры всего на 1,5 градуса Цельсия, а частота экстремальных явлений уже увеличится в сто раз к 2070 году.

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Александр Еникеев
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