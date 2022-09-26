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В Музее Москвы открыли мобилизационный центр

В Музее Москвы на Зубовском бульваре открыли мобилизационный центр
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Мобилизационный центр открыли в Музее Москвы, расположенном на Зубовском бульваре. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, временные пункты мобилизации в столице разместили в зданиях Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

Власти Москвы уточнили, что эти места отобрали с учетом транспортной доступности и наличия в зданиях всего необходимого для комфортного пребывания мобилизованных.

Также во временные пункты мобилизации в столице организуют транспорт от зданий военкоматов.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выплатах в миллион рублей при тяжелом ранении для мобилизованных. В документе, подписанном столичным мэром, указано, что в случае получения легком ранения предусмотрена выплата в 500 тысяч рублей.

По распоряжению Собянина, военнообязанным москвичам будут доплачивать ежемесячно 50 тысяч рублей в период прохождения службы.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране.

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Анна Щербакова
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