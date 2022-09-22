Мобилизованным москвичам рассказали о выплатах при ранении

Собянин подписал указ о выплатах в миллион рублей при тяжелом ранении для мобилизованных

Жители Москвы, призванные в рамках частичной мобилизации в России и получившие легкое или тяжелое ранение, будут получать выплаты. Соответствующий указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и доступен на официальном сайте градоначальника.

Согласно документу, в случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) предусмотрена выплата в размере миллиона рублей, при легком ранении — 500 тысяч рублей.

Кроме того, члены семьи получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей в случае гибели военнослужащих или смерти, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), или заболевания, которое было получено при исполнении военной службы.

Ранее стало известно, что военнообязанным москвичам будут доплачивать ежемесячно 50 тысяч рублей в период прохождения службы.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что она не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам военного ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.