Мобилизованным москвичам выделят ежемесячные выплаты

Собянин подписал указ о ежемесячных выплатах в 50 тыс. рублей для мобилизованных москвичей

Жителям Москвы, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации в стране, будут выделены дополнительные выплаты. Указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным, документ доступен на официальном сайте градоначальника.

Согласно документу, военнообязанным москвичам будут доплачивать ежемесячно 50 тысяч рублей в период прохождения службы. Помимо этого, указом закреплены единовременные выплаты в случае получения ранений разной степени.

В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) предусмотрена выплата в размере миллиона рублей, при легком ранении — 500 тысяч рублей. «Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере трех миллионов рублей членам семей погибших (умерших)», — гласит документ.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что она не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.