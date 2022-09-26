Минпросвещения сообщило об эвакуации учеников из-за стрельбы в школе Ижевска

В Минпросвещения заявили об эвакуации учеников и учителей из-за стрельбы в школе в Ижевске

Из-за стрельбы в школе №88 в Ижевске учеников и учителей эвакуируют из образовательного учреждения. Об этом Минпросвещения России сообщило на официальной странице во «ВКонтакте».

«По поручению министра просвещения Сергея Кравцова в регион отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко», — говорится в сообщении ведомства.