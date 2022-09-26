В FIS заявили о неверном толковании слов о возможном допуске россиян к турнирам

В FIS заявили, что слова генсека Виона о допуске россиян к турнирам неверно истолковали

Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) финн Мартти Ууситало заявил, что слова генерального секретаря организации Мишеля Виона о возможном допуске россиян к турнирам неверно истолковали. Об этом он рассказал изданию IS.

«Нет такой силы воли, чтобы вернуть на чемпионат мира российских и белорусских спортсменов. И никаких дискуссий на эту тему не было», — заявил Ууситало. Он отметил, что еще не пришло время для снятия санкций, и никто в совете этот вопрос не поднимал.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил тогда Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.