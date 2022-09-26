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Россиянин рассказал о проверке справки из военкомата на пути к границе Грузии

Россиянин заявил, что на пути в Грузию появился пост для проверки справок из военкомата
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Natalya Erofeeva / Globallookpress.com

Направлявшийся в сторону границы с Грузией россиянин сообщил «Ленте.ру», что в нескольких километрах от пограничного пункта «Верхний Ларс» появился пост, где ему отказали в проезде.

По его словам, российские службы на посту ДПС на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии попросили предъявить разрешение на выезд от военкомата. Так как его не оказалось, то мужчине запретили проезжать к границе. По словам собеседника «Ленты.ру», подобное требование выставили и другим молодым людям, внешне подходящим по возрасту под частичную мобилизацию. Им также отказали в дальнейшем движении.

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Ранее депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили в эфире украинского телеканала «FreeДом» сообщила о планах закрыть границу для мужчин из России с 26 сентября из-за большого потока прибывающих в страну. Мамулашвили добавила, что запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Кошечкина
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