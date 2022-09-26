Самые дорогие Apple Watch выдержали удар молотком

Блогер разбил часы Apple Watch Ultra молотком, чтобы проверить их прочность

Блогер под ником TechRax разбил часы Apple Watch Ultra, чтобы проверить их прочность. Видео доступно на YouTube-канале автора.

В рамках теста энтузиаст проверил прочность самых дорогих часов Apple, оцененных в 799 долларов. На первом этапе автор уронил девайс экраном вниз на бетонный пол — на титановом корпусе устройства появились небольшие царапины. Затем специалист поместил аксессуар в банку с гвоздями и начал трясти ее. TechRax отметил, что часы выдержали испытание.

На заключительном этапе теста энтузиаст поместил Apple Watch Ultra на столе экраном вверх и нанес несколько сильных ударов молотком. Устройство выдержало первые удары, но затем часы отключились. Автор ролика предположил, что внутри девайса мог выйти из строя какой-то компонент. При этом он обратил внимание, что гаджет Apple отключился уже после того, как сломался сам стол, на котором блогер проводил испытание.

Apple Watch Ultra — умные часы, ориентированные на поклонников здорового образа жизни и профессиональных спортсменов. Ранее IT-журналисты протестировали девайс, отметив его высокую производительность и большое количество функций, но раскритиковали устройство за слабую автономность.

В конце сентября блогер TechRax разбил машину и проверил функцию обнаружения ДТП в iPhone 14. В результате теста автор отметил, что новая опция сработала в результате столкновения его автомобиля с препятствием.