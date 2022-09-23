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Названы недостатки самых дорогих часов Apple

Журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры часов Apple Watch Ultra

Фото: Nic Coury / Bloomberg / Getty Images

Журналисты IT-изданий рассказали о преимуществах и недостатках Apple Watch Ultra. Об этом, в частности, сообщает издание The Verge.

Обзоры часов появились одновременно в нескольких профильных медиа. Так, авторы The Verge отметили большие размеры устройства, очень яркий экран, удобную настраиваемую кнопку, автономность. В опубликованном обзоре говорится, что часы, скорее всего, подойдут пользователям, которые регулярно занимаются физкультурой, но не являются профессиональными спортсменами. Из недостатков авторы заметили, что Apple Watch Ultra очень крупные, также в часах нет поддержки оффлайн-карт.

Из первых обзоров следует, что часы смогут проработать на одной зарядке не менее двух суток, тогда как автономность обычных Apple Watch не превышает полутора суток. При этом новый девайс не может конкурировать с моделями других производителей, так как его автономность не рассчитана на длительное использование. Самые дорогие часы в линейке Apple — они доступны за 799 долларов — оснащены сотовым модулем и приемником Wi-Fi. Авторы CNET отметили, что модель Ultra уступает по многим показателям конкурентным часам для спортсменов от Garmin или Polar, но устройств определенно более простое в использовании.

Журналистка CNBC похвалила девайс за громкий динамик: «Я часто использую часы, чтобы отвечать на телефонные звонки, особенно когда готовлю». В режиме SOS носимый гаджет издает громкие звуки, которые на открытом пространстве слышно на расстоянии несколько сотен метров.

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В обзоре TechRadar отмечается физическая кнопка, на которую можно настроить любое быстрое действие. Журналисты пожелали, чтобы такая опция присутствовала во всех смарт-часах на рынке.

В середине сентября авторы IT-изданий опубликовали первые обзоры на iPhone 14 и 14 Pro. Журналисты отметили большое сходство между iPhone 14 и iPhone 13, а также похвалили возросшую производительность моделей 14 Pro.

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Андрей Ставицкий
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