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Спорт

МОК озадачил выбор Кремлева на пост главы Международной ассоциации бокса

МОК заявил об обеспокоенности после того, как россиянин Кремлев остался на посту главы IBA

Фото: unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о крайней обеспокоенности после того, как россиянин Умар Кремлев остался на посту главы Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщает Inside the games.

«Настороженность вызывает то, что выборов не было, а состоялось лишь голосование, чтобы не проводить выборы. Также есть хаотичные признаки процедуры голосования», — выразили озадаченность в МОК. Они обратили внимание на то, что незадолго до конгресса по спорным причинам было приостановлено членство Федерации бокса Украины (ФБУ).

24 сентября IBA приостановила членство ФБУ из-за вмешательства государства в работу организации. В IBA заявили, что решение будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями страны выборов президента ФБУ от 17 декабря 2021 года.

Президентом IBA является Кремлев. 25 сентября в Ереване состоялся внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосовали против необходимости проведения президентских выборов. Кремлев остался на своем посту на четыре года.

Анастасия Борисова
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