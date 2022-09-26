Описано влияние перемен во власти Италии на отношения с Россией

Доцент Маслова заявила, что снижение поддержки от ЕС подтолкнет Италию к России

Чем меньше Италия будет получать преференций от своего членства в Европейском союзе, тем больше она будет поддерживать Россию, заявила доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО, кандидат политических наук Елена Маслова. В разговоре с «Лентой.ру» она описала влияние перемен во власти Италии на отношения с Россией.

Внешняя политика Италии

На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция. Коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные» заполучила более 44 процентов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные после подсчета абсолютного большинства бюллетеней.

Главной политической силой страны становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов. По ее словам, итальянцы «дали четкое указание на правоцентристское правительство».

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони победил на выборах в итальянский сенат. Экс-премьер набрал большинство голосов и может стать председателем верхней палаты парламента. Этот пост является вторым после президентского в иерархии власти.

Правоцентристы выпустили программу, в которой вопрос внешней политики стоит первым пунктом. Хотя обычно итальянцы не концентрируют свое внимание на внешней повестке Елена Маслова политолог

«Здесь можно говорить о том, что программа выстроена не по важности, а связана с теми политическими обвинениями, которые звучали в адрес правоцентристов. Левые называли правую коалицию "друзьями Путина". Для того, чтобы откреститься от этих реплик, в программе сразу говорится о том, что Италия уважает свое членство и в Евросоюзе, и в НАТО. Также рядом прописывается то, что Италия поддерживает Украину», — сообщила Маслова.

Национальный интерес

Политолог подчеркнула, что, несмотря на такое пристальное внимание к внешней политике, для итальянцев главным остаются вопросы внутренней экономики.

Италия намерена реализовывать свой национальный интерес и в НАТО, и в ЕС. Еврооптимизм среди итальянцев будет до той степени, пока это будет способствовать собственным интересам Елена Маслова политолог

«Членство в альянсе и в союзе — это инструмент для реализации национальных интересов, а не наоборот. Со стороны правых будет попытка получить максимальную выгоду от Евросоюза и НАТО», — уверена она.

Италия и Россия

Маслова отметила, что Италия может захотеть диалога с Россией. Однако загадывать пока рано, добавила политолог.

«Россия воспринимается для Италии как энергетика. Итальянцы, конечно, заметили, что счета взлетели, что не работают или плохо работают кондиционеры. Скоро будет зима, и уже идут разговоры о том, что не факт, что итальянцы смогут позволить себе отопление, возможно, только на несколько часов. Поэтому здесь может быть какой-то диалог», — подытожила она.

12 сентября стало известно, что в Вашингтоне опасаются за страны ЕС, которые могут изменить свою позицию в отношении России и конфликта на Украине на фоне энергетического кризиса. Как ожидается, граждане европейских государств могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России.