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Глава Удмуртии назвал число погибших при стрельбе в школе Ижевска

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о 13 погибших при стрельбе в школе № 88, среди них 9 детей

Фото: Globallookpress.com

При стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, среди которых девять детей. Такие данные привел глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

При атаке на российскую школу пострадали 23 человека, 20 из них — дети, добавил глава Удмуртии.

По его словам, напавшим на школу оказался житель Ижевска Артем Казанцев — он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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Анастасия Шейкина
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