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Кремль заявил о необходимости проверить меры безопасности в школах из-за теракта

Песков заявил, что после теракта в ижевской школе нужно проанализировать меры безопасности

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После теракта в ижевской школе необходимо проанализировать эффективность мер безопасности в учебных заведениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько выполнено поручение главы государства о повышении безопасности в школах, представитель Кремля сообщил, что пока не может дать такую оценку. Однако он подчеркнул, что в учебных заведениях страны был введен целый ряд новых норм и правил.

Пресс-секретарь Владимира Путина также назвал случившееся террористическим актом и добавил, что президент глубоко скорбит в связи с гибелью в нем людей.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в ижевской школе № 88. По последним данным Следственного комитета (СК), в результате погибли 13 человек, в их числе семь детей и шесть взрослых. Еще 21 человек, среди которых 14 учеников, ранены.

Как установили следователи, нападение совершил уроженец Ижевска 1988 года рождения Артем Казанцев, который учился в этой школе. Сейчас СК проводит обыск у него дома, а также проверяет на приверженность к неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

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Константин Лысяков
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